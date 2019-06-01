Орел, 1 июня, 2019, 10:22 — ИА Регнум. С 1 по 7 июня в Орле сразу на трех площадках — в театре «Свободное пространство», в Орловском театре кукол и в Орловском академическом театре им. И.С. Тургенева — будет проходить IX Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI». Свои работы покажут труппы из Москвы, Ярославля, Курска, Орла, Вены, Тель-Авива, Софии. Об этом сообщает сайт журнала «Театр». Открывает фестиваль 1 июня Theater Lab Vienna из Австрии: он покажет зрителям драму «Сцены из деревенской жизни» по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» в постановке Ирины Продеус.

Джеймс Хэйллар. В театре

В программе театрального форума моноспектакль «Чилийская луна» израильского театра «Тмуна», «Медея» Еврипида Театра юного зрителя им. В.С. Розова из Ярославля, «Квадратура круга» Курского драмтеатр им. А.С.Пушкина, «Вторая смерть Жанны д`Арк» театра «Свободное пространство» из Орла.

Москву на смотре представляют три коллектива — Драматический театр под руководством Армена Джигарханяна («Ночь Гельвера»), Театр на Таганке («Красная шапка»), Театр «У Никитских ворот» («Мать обвиняет»)

Завершится программа фестиваля 7 июня спектаклем подмосковного Театра драмы и комедии ФЭСТ «Мальчик примерный. Весело».

Международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей «Ludi» был учрежден на базе театра «Свободное пространство» и проводится в Орле с 2010 года.