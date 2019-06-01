Вашингтон, 1 июня, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Известный футболист Джером Боатенг, выступающий за сборную Германию и клуб «Бавария» принял участие в съемках нового фильма «Люди в черном», об этом 1 июня сообщает издание Welt

Fcbayern.com Жером Боатенг

«Я был фанатом киновселенной «Люди в черном» с самой первой серии. После того, как мне поступила просьба принять участие в новом фильме, я был приятно удивлен», — подчеркнул футболист.

Новоиспеченный киноактер предстанет перед зрителями в образе инопланетянина. Фильм выходит в прокат уже на следующей неделе. Главные роли в нем исполнят Крис Хемсвот и Тесса Томпсон.