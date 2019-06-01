Иваново, 1 июня, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Дирекция II фестиваля российских сериалов «Пилот» открыла прием заявок на участие в конкурсной программе, об этом 31 мая сообщает издание Кинобизнес сегодня.

Twitter.comivanovoobl Фестиваль телесериалов Пилот

Регистрация участников продолжится до 19 июля, а само мероприятие состоится с 20 по 22 сентября в городе Иваново.

Напомним, фестиваль «Пилот», проходящий в Ивановской области, создан с целью презентации пилотных серий новых телесериалов. Также здесь создана площадка для диалога между новичками кинобизнеса и лидерами в данной отрасли киноискусства.