Гвадалахара, Мексика, 1 июня, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Известный кинорежиссер Гильермо дель Торо открыл в Мексике выставку чудовищ, об этом 29 мая сообщает издание Milenio.

GuillemMedina Гильермо дель Торо

Лауреат двух премий «Оскар» коллекционировал фигурки монстров на протяжении всей своей жизни и решил представить свою коллекцию для поклонников своего творчество в родном городе Гвадалахара.

Выставка, получившая название «В доме с монстрами» пройдет в музее изобразительных искусств при местном университете.

Напомним, именитый мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо родился в 1964 году в Месике, первой его номинацией на премию «Оскар» стала картина «Лабиринт Фавна». В 2018 году он наконец добился заветной статуэтки за фильм «Форма воды» в двух номинациях, в том числе и за лучший фильм.