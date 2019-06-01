Москва, 1 июня, 2019, 09:56 — ИА Регнум. 1 июня в Музее современной истории России состоится представление спектакля «Евгений Онегин». Оригинальность данной постановки режиссера Алены Муратовой в том, что все роли в поэтическом вечере исполняют только женщины. Впрочем, по утверждению Влада Маленко, руководителя Московского театра поэтов, «Здесь нет ролей. Главным героем будет сам Пушкин. Есть веселое прочтение гениальных строк, интересная музыка Вари Демидовой, ритм современного поколения, очень красивые девушки и гений места — Московский Английский клуб».

Орест Кипренский. Портрет А.С. Пушкина. 1827

Надо обязательно отметить, что в романе в стихах упоминается легендарное здание в Москве (Тверская улица, дом 21):»…Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах».

Московский Английский клуб, оставивший в истории заметный след благодаря уникальному составу его членов, существовал в главном здании Музея современной истории России, где с 1831 по 1917 год. Александр Сергеевич Пушкин также был его членом. Правда, по воспоминаниям современников, особо добрые отношения с клубом не сложились: поэт крупно проигрался в карты и не мог выплатить долг. Решением клуба долг в виду особого поэтического дарования простили, однако двери элитного учреждения закрылись для гения навсегда.

Залы Музея современной истории России открылись после многолетней реставрации. И теперь любители поэзии и старины могут посмотреть подлинные интерьеры клуба, где проходили поистине драматические события.