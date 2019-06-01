Тайбэй, 1 июня, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Тайваньская компания Micro-Star International Co. (MSI) вывезет из Китая часть производства, ориентированного на поставки в США. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на заявление генерального директора MSI Чарльза Чана.

E-wiki.org Микросхема MSI

Чан рассказал, что на рынок США приходится около четверти годовой выручки компании. При этом часть материнских плат и ноутбуков компания производит на линиях, расположенных в Китае. Недавнее решение администрации США о введении дополнительных пошлин на товары, производимые в Китае, побудило руководство MSI перенести производственные линии, ориентированные на поставки в США, на Тайвань.

Глава MSI выразил уверенность, что, несмотря на торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, компании удастся добиться роста поставок основной линейки устройств MSI (преимущественно высокопроизводительных ноутбуков) на 10% в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая администрация США приняла решение о повышении пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%. 31 мая в Китае вступили в силу ответные пошлины на ввоз товаров из США на сумму $60 млрд.