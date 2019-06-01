Севастополь, 1 июня, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В рамках III Всероссийского фестиваля театрального искусства «Сказочное королевство» театр «Студия 22» представит спектакль для детей «Волшебник Изумрудного города», об этом 21 мая сообщает Крымское информационное агентство.

Sev.gov.ru III Всероссийский фестиваль профессиональных театров для детей «Сказочное королевство»

В качестве постановщика спектакля выступил Андрей Пермяков. Особенностью спектакля станет задействование в нем случайных зрителей из зала.

«Это своеобразный психологический эксперимент: оставшиеся в зале будут переживать за тех, кто оказался по ту сторону занавеса, артисты волноваться, как в полотно спектакля вплетутся двое незнакомцев, которым, в свою очередь, посчастливится посмотреть на зал, своих партнеров и себя под другим углом», — отметили в пресс-службе театра.

Напомним, Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей стартует в Севастополе 1 июня и завершится 7 июня. В мероприятии примут участие театры из многих городов России, зрителям будут показаны 12 спектаклей.