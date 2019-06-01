Санкт-Петербург, 1 июня, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утром в субботу, 1 июня, подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Северной столицы в качестве самовыдвиженца.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник», столь ранняя подача документов стала возможной благодаря тому, что с 1 июня, когда официально стартовал данный этап предвыборной кампании, Горизбирком перешел на круглосуточный режим работы. Этап приема документов у потенциальных кандидатов продлится до 18:00 1 июля.

Александр Беглов стал первым претендентом на включение в список для голосования на выборах, которые назначены на 8 сентября 2019 года.

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Как напоминает ИА REGNUM, для вхождения в этот список кандидатам-самовыдвиженцам необходимо, во-первых, представить подписи как минимум 2% от общего числа городских избирателей — в абсолютных цифрах это немногим более 76 тысяч подписей.

Во-вторых, всем кандидатам, как от партий, так и самовыдвиженцам, потребуется собрать 10% заверенных подписей муниципальных депутатов Петербурга — в абсолютных цифрах это минимум 155 подписей, причем, подписанты должны представлять не менее трех четвертей от всех муниципальных советов города.