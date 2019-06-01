Казань, 1 июня, 2019, 09:16 — ИА Регнум. С 1 по 8 июня 2019 года в Казани пройдет XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В нем примут участие 29 театров из Турции, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и ряда национальных республик России. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Kamalteatr.ru XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз»

В 2019 году «Науруз» будет посвящен театральному искусству Башкирии: от республики в Казань приедет сразу шесть театров.

Спектакли будут показаны как на лучших сценических площадках города — в театре им. Г. Камала, в театре кукол «Экият», Театре драмы и комедии им. К. Тинчурина, Театре юного зрителя им. Гю Кариева, а также на площади перед Театром Г. Камала и на набережной озера Кабан.

Специальным гостем фестиваля станет Nottara Theater из Бухареста. Труппа покажет спектакль «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. Булгакова.

Впервые в истории форума ройдет шоукейс — для просмотра фестивальных спектаклей будут приглашены продюсеры из Франции, Германии, Норвегии, Венгрии, Ирана, Турции и Грузии.

С 10 по 16 июня 2019 года под эгидой Международного фестиваля «Науруз» и в рамках реализации проекта Союза театральных деятелей России по поддержке театрального образования в России пройдет Международный фестиваль студенческих спектаклей (национальных студий) «Науруз school».