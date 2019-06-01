Манчестер, Великобритания, 1 июня, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет заполучить в свой состав португальского защитника туринской команды «Ювентус» Жоау Конселу, сообщает 1 июня Tuttosport.

Www.juventus.com Жоау Конселу

Согласно данных источника, манчестерская команда готова предложить «Ювентусу» 70 млн евро за 25-летнего португальца. Также сообщается, что в услугах игрока заинтересован другой манчестерский клуб — «Манчестер Юнайтед».

Отметим, Жоау Консело перешел в «Ювентус» из команды «Валенсия» в 2018 году за 40 млн евро. В нынешнем сезоне сыграл за клуб в 25 матчах и отметился в них 1 голом и 4 результативными передачами. Текущий контракт игрока рассчитан до 2023 года.