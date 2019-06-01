Мадрид, 1 июня, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан смог убедить защитника Серхио Рамоса, являющегося капитаном команды, не покидать её, сообщает 1 мая ESPN.

Wallpaperscraft.ru Серхио Рамос

По данным источника, Зидан лично встретился с 33-летним Рамосом и обсудил с ним его будущее в «Реале». Также французский специалист убедил президента мадридцев Флорентино Переса, с которым у Серхио Рамоса был разногласия, что игрок очень важен для обновленной команды.

После встречи с Зиданом, Серхио Рамос собрал пресс-конференцию, на которой рассказал, что он намерен закончить свою игровую карьеру в составе мадридской команды.

Напомним, ранее СМИ сообщил о том, что Серхио Рамос может перейти в один из китайских футбольных клубов, от которого он получил более выгодное финансовое предложение.

Отметим, в нынешнем сезоне защитник провел 42 матча за «Реал» и отметился в них 11 голами и 2 результативными передачами.