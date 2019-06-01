Москва, 1 июня, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Хорватский хавбек футбольного английского клуба «Эвертон» Никола Влашич может перейти из московской команды ЦСКА, где он выступает на правах аренды, в турецкий клуб «Бешикташ», сообщает 1 июня портал Liverpool Echo.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

По данным источника, руководство «Эвертона» готово сдать его в аренду турецкой команде сроком на один сезон. При этом в ЦСКА хотели бы выкупить у английского клуба 21-летнего футболиста, однако сомневаются, что смогут договориться с ливерпульской командой о цене футболиста. Ранее сам игрок заявил, что он хотел бы продолжить свою карьеру в московской команде.

Отметим, в минувшем сезоне Никола Влашич сыграл за ЦСКА в 25 матчах российской Премьер-лиги и отметился в них пятью голами и пятью результативными передачами. Также на его счету три желтые карточки.