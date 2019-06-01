Луганск, 1 июня, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Два раза за прошедшие сутки украинские боевики нарушили режим прекращения огня. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

При обстрелах территории ЛНР украинские войска, в нарушение всех достигнутых ранее договорённостей о перемирии, применяли гранатомёты и миномёты калибром 82 мм.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населённого пункта Фрунзе. Всего при обстрелах войсками Украины было применено 12 единиц боеприпасов.

В результате обстрелов никто из гражданского населения и военнослужащих ЛНР не пострадал, разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух нарушениях режима перемирия в ЛНР войсками Украины. По территории ЛНР украинские войска выпустили более 40 единиц боеприпасов.