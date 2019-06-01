Пермь, 1 июня, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил закрытие Дягилевского фестиваля в футболке с надписью «Не дайте Курентзису уехать», об этом 1 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Решетников Иллюстрация: Kremlin.ru

Причиной столь странного поведения главы региона стал инцидент, случившийся во время открытия указанного мероприятия: поднимаясь на сцену Пермского театра оперы и балета для приветственного слова, губернатор услышал выкрики из зала, требующие не отпускать маэстро из города.

Тогда Решетников ничего на это не ответил, но подчеркнул, что он «третий губернатор времен творчества Курентзиса». Смысл этой фразы остался загадкой для присутствующих, породившей различные толкования.

Предприимчивые организаторы фестиваля тут же превратили брошенную из зала реплику в слоган, напечатали его на футболках и начали успешно продавать, на маркетинговый ход купился и сам Решетников.

Напомним, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис занял свою должность в 2011 году. С тех пор в его адрес не прекращается поток критических высказываний. Жители города обвиняют его в уничтожении репертуарного театра, а также в предпочтении гастрольной деятельности труду в Перми.

В последнее время в городе активно циркулируют слухи о скором отъезде Курентзиса, которые подтверждаются известными театральными экспертами, однако в самом театре эти слухи опровергают.