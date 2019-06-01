Сан-Хосе, США, 1 июня, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Американская компания Apple представит новую концепцию развития программного и аппаратного обеспечения, предусматривающую отказ от приложения iTunes. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, новая концепция будет представлена на ежегодной конференции разработчиков Apple, которая откроется 3 июня в Сан-Хосе. Ожидается, что о предстоящих изменениях расскажет глава компании Тим Кук и другие руководители.

Новая концепция Apple будет направлена на то, чтобы уменьшить зависимость различных устройств друг от друга. В частности, будут расширены возможности автономного использования часов Apple Watch. В операционную систему watchOS 6 будет добавлен встроенный магазин приложений App Store и ряд новых функций, что позволит активнее использовать умные часы без смартфона.

Также будет переработано программное обеспечение для планшетных компьютеров iPad, что позволит приблизить их по функциональности к полноценным компьютерам.

Ожидается, что Apple станет придерживаться нового подхода к разработке приложений для всех устройств. В рамках этого подхода специальная версия каждого приложения будет разрабатываться для компьютеров Mac, смартфонов iPhone и планшетов iPad. При этом приложение iTunes для воспроизведения музыки и фильмов будет разделено на три отдельных приложения — Music, TV и Podcasts.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле разработчик приложений для iOS Стив Троутон-Смит рассказал, что в Apple планируют разделить приложение iTunes на несколько отдельных программ. Он предположил, что база музыки и фильмов будет перенесена из iTunes в приложение Apple TV, а для файлов других типов будут созданы отдельные приложения.