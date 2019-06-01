Вашингтон, 1 июня, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В США группа сенаторов предлагает ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывал и оказывает услуги страхования кораблям, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток — 2». Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Конгресса США.

Nord Stream 2 / Wolfram Scheible Судно Pioneering Spirit на пути в район укладки газопровода «Северный поток — 2»

Данный законопроект группа сенаторов, среди которых Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон, внесла на рассмотрение Конгресса США 14 мая. Однако его полный текст был опубликован только 1 июня.

«Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну», — сказано в тексте законопроекта.

Речь идёт о судах, которые укладывают «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Под иностранным лицом понимаются как физические, так и юридические лица.

Санкции предусматриваются следующие. Такому иностранному лицу может быть отказано в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами. Может быть наложен запрет на получение займов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев. Ему может быть запрещена любая работа с государственным долгом США или федеральными средствами. Кроме того, может быть наложен запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудники таких юридических лиц могут быть высланы из США, а физическим лицам может быть запрещен въезд в США, их активы в американской юрисдикции будут арестованы.

Уточняется, что речь идёт о любых лицах, которые, по мнению американских властей, причастны к продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.