Москва, 1 июня, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Спутники дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2−3 и «Метеор-М» №2−4 будут запущены в 2020 и 2021 году соответственно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики Росгидромета.

Ipg.geospace.ru Запуск геостационарного метеорологического спутника

По данным издания, запуски гидрометеорологические спутники будут запущены с интервалом в один год. Запуск аппарата «Метеор-М» №2−3 запланирован на четвертый квартал 2020 года, «Метеор-М» №2−4 — на тот же период 2021 года.

Спутники «Метеор-М» обеспечивают оперативной гидрометеорологической информацией Росгидромет и другие ведомства. Также эти спутники используются для мониторинга морской поверхности.

Первый аппарат серии «Метеор-М» был запущен в сентябре 2009 года. В июле 2014 был запущен первый аппарат второй серии «Метеор-М». В ноябре 2017 года в результате аварийного запуска с космодрома Восточный был утерян спутник «Метеор-М» №2−1. На 5 июля 2019 года запланирован запуск аппарата «Метеор-М» №2−2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая спутник «Метеор-М» №2−2 был доставлен на космодром Восточный для подготовки к запуску.