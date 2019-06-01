Благовещенск, 1 июня, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено по факту ДТП с внедорожником УАЗ и микроавтобусом в Амурской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Столкновение произошло 31 мая на 1439-м километре автодороги «Амур» в Свободненском районе Амурской области. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля УАЗ с признаками алкогольного опьянения совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом SsangYong Istana, после чего микроавтобус съехал в кювет. ДТП произошло в месте проведения дорожных работ.

Пострадали, как минимум, десять человек, среди них —четверо детей. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу города Свободный. Двое детей и двое взрослых были направлены в реанимацию. По данным УМВД, один пассажир микроавтобуса скончался.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в ДТП с тремя автомобилями в Дмитровском городском округе в Московской области.