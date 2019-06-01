Москва, 1 июня, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Отношение болельщиков к национальной футбольной сборной команде России изменилось в лучшую сторону после чемпионата мира в Москве 2018 года, считает форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба. Такое мнение игрок высказал 1 июня в эфире телешоу «Вечерний Ургант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

«После чемпионата мира все поменялось. Нас стали любить, узнавать», — заявил Дзюба, отметив, что до этого игроков сборной России около семи лет регулярно оскорбляли, однако он к этому уже привык.

Также футболист рассказал, что, когда команда проезжала по улицам Москвы за день перед матчем со сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира в Москве 2018 года, какая-то женщина, возрастом примерно лет 40, повернулась к ним задом и спустила свои джинсы, выразив, таким образом, свое отношение к отечественному футболу.

По словам Дзюбы, он понял, что этой болельщице около 40 лет по неважному состоянию той части тела, которую она продемонстрировала футболистам сборной России.

Отметим, сборная России по футболу на чемпионате мира в Москве 2018 года дошла до стадии четвертьфинала, в котором уступила будущим вице-чемпионам мира 2018 года — сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.