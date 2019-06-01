Вашингтон, 1 июня, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Министерство юстиции США начало подготовку к началу расследования против корпорации Alphabet, владеющей компанией Google, которую подозревает в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Robert Scoble Google

Источники сообщают, что американский минюст и Федеральная комиссия по торговле США провели ряд консультаций, чтобы определить, какое из ведомств будет курировать расследование. Комиссия уступила свои полномочия минюсту. Отмечается, что сотрудники американского минюста уже приступили к проверке того, как Google ведет бизнес и определяет выдачу в поисковой системе.

Ранее Федеральная комиссия по торговле США уже начинала подобное расследование, однако была вынуждена его закрыть, не предприняв никаких действий. Тогда Google обязался устранить основания, послужившие поводом для расследования со стороны федеральных властей Соединенных Штатов.