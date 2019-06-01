Вашингтон, 1 июня, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил исключить Индию из системы тарифных преференций (GSP) 5 июня, сообщает агентство Reuters.

(сс) James N. Mattis Индия и США

«Я выяснил, что Индия не заверила США, что предоставит справедливый и равноправный доступ к своим рынкам», — заявил он.

В свою очередь индийские власти задумались о введении пошлин на 20 наименований товаров из США, если Соединенные Штаты исключат страну из системы тарифных преференций. Агентство отмечает, что Индия является одним из главных бенефициаров GSP.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты исключили Турцию из системы тарифных преференций. По мнению Трампа, Турция достигла достаточного уровня экономического развития и торговые льготы ей больше не нужны. При этом Соединенные Штаты снизили вдвое пошлину на импорт турецкой стали.