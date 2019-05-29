Челябинская область, 13 августа, 2014, 21:33 — ИА Регнум. В Челябинской области к 2016 году планируется построить более 80 зданий детских садов. Как сообщила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM начальник управления дошкольным образованием регионального Министерства образования и науки Елена Комарова, в 2013 году в регионе было сдано в эксплуатацию 18 новых дошкольных образовательных учреждений, а в 2014 году планируется сдать еще 21 здание.

"Это позволит нам принять в детские сады всех детей от года до двух лет и полностью ликвидировать очередь для детей от трех до семи лет. Сейчас очередь в детские сады составляет 75 тысяч детей, но эта цифра отражает всех детей, которые не посещают дошкольные учреждения. Реально же место в детском саду необходимо 25-ти тысячам ребят", - пояснила представитель Министерства образования.

Кроме того, она отметила, что решить проблему с доступностью дошкольного образования властям помогают частные детские сады. Министерство образования оказывает всестороннюю помощь и поддержку "частному сектору". На сегодняшний день в Челябинской области работают 19 негосударственных детских садов, которые пока охватывают незначительное количество детей. Основная проблема, которая ограничивает развитие системы частных детсадов - высокая плата, которую немногие родители могут себе позволить. Впрочем, как считает руководитель сети детских садов "Наш малыш" Валентина Аникеева, это обстоятельство не всегда является серьезным препятствием. Вопрос оплаты родителям помогают решить работодатели. Некоторые из них компенсируют до 80% стоимости посещения частного детского сада.

"Все наши педагоги имеют специальное образование и серьезный опыт. Для малышей главной является игровая деятельность, поэтому мы занимаемся с ними в основном развитием речи и мелкой моторики", - рассказала представитель частного детского сада.

Частные детские сады по лицензии осуществляют уход и присмотр за детьми, но развивающая и образовательная деятельность там тоже ведется.