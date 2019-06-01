Кейптаун, 1 июня, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Матч по регби в городе Цанин в южноафриканской провинции Лимпопо пришлось остановить из-за нашествия бегемотов, сообщает газета Far North Bulletin.

Бегемоты

Сообщается, что во время матча по регби на поле Letaba Rugby Club на поле вышли бегемоты и начали жевать траву. По мнению газеты, бегемоты вышли на поле из-за того, что поблизости находится река Летаба, где обычно и обитают животные. Отмечается, что на северо-востоке ЮАР в городе Сент-Люша бегемоты могут даже разгуливать по улицам, о чем предупреждают даже дорожные знаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 45-летний пловец Мартин Хоббс побил мировой рекорд, переплыв озеро Малави в ЮАР в длину. Ему удалось преодолеть в одиночку 580,9 километов через озеро, кишащее крокодилами и бегемотами. Его заплыв продолжался 54 дня.