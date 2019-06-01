Лондон, 1 июня, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Цензурой назвал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из фильма «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера британский певец Элтон Джон в Facebook.

Цитата из к/ф «Рокетмен». реж. Декстер Флетчер. 2019. Великобритания, США Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона

Выступая от имени создателей картины, певец написал:

«Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре на российском кинорынке».

Напомним, компанией «Централ Партнершип» были вырезаны гомосексуальные сцены из фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен». Также российские зрители не увидят моменты с употреблением наркотиков.

«Вырезаны все сцены поцелуев, секса и орального секса между мужчинами», — написал кинокритик Антон Долин в Facebook.