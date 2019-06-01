Вирджиния, США, 1 июня, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Винтовку и полуавтоматический пистолет нашла полиция на месте ЧП в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США), передаёт CNN.

Полиция

Предположительно, стрелявший использовал для атаки на сотрудников муниципального учреждения именно это оружие. Полиция не исключает, что он купил пистолет и винтовку легально.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вирджиния-Бич 31 мая погибли 12 человек и шесть ранены в ходе перестрелки. Из муниципального здания огонь по людям открыл госслужищий, который сам был убит в ходе инцидента.