Вирджиния, США, 1 июня, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Конфликт на работе мог спровоцировать служащего муниципалитета, открывшего стрельбу в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США), сообщил Крис Швейкер, экс-помощник директора ФБР, передаёт CNN.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Комментируя предварительные итоги расследования стрельбы в Вирджиния-Бич 31 мая, в результате которой погибли 12 человек, в том числе и сам стрелок, Швейкер заявил, что или причиной стрельбы стал конфликт или госслужащий был психически болен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выстрелы прогремели в муниципальной здании в Вирджиния-Бич вечером 31 мая. Жертвой атаки стали 11 человек, шесть получили ранения. Сам стрелок, работавший ранее в муниципалитете, убит.