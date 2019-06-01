Вашингтон, 1 июня, 2019, 03:39 — ИА Регнум. Глава американского минфина Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер не ожидали, что президент США Дональд Трамп распорядится ввести пошлины против Мексики, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

Источник сообщает, что Лайтхайзер не знал о планах Трампа ввести пошлины против Мексики. Уже после принятия американским лидером решения он выразил обеспокоенность тем, что ввод пошлин может затруднить ратификацию торгового договора между США, Мексикой и Канадой, который должен сменить Североамериканский договор о свободной торговле (НАФТА).

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о вводе 5-процентных пошлин на импорт всех товаров из Мексики. По его словам, США продолжат повышать пошлины до тех пор, пока Мексика не начнет предпринимать меры против нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча по урегулированию торговых споров между США и Мексикой должна состояться 5 июля в Вашингтоне. Со стороны Соединенных Штатов делегацию возглавит госсекретарь Майк Помпео.