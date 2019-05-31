Вашингтон, 1 июня, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон является «очень хорошим» кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The Sun.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Я считаю, Борис будет очень хорошо работать. Я думаю, от отлично справится», — заявил он.

Также Трамп призвал действующего министра иностранных дел Великобритании увеличить расходы страны на оборону.

«Соединенное Королевство должно уметь само за себя постоять. Это великая и очень особенная страна», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая президент США Дональд Трамп заявил, что среди британских политиков ему наиболее импонируют Борис Джонсон и Найджел Фарадж, которые являются ведущими сторонниками выхода Великобритании из ЕС.