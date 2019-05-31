Киев, 1 июня, 2019, 02:29 — ИА Регнум. На совещание с участием членов украинского Совета национальной безопасности и обороны не пригласили генпрокурора Украины Юрия Луценко, написала его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

President.gov.ua Совещание с участием членов украинского Совета национальной безопасности и обороны

Встреча украинского СНБО посвящалась энергетической безопасности и проходила при участии президента этой страны Владимира Зеленского. На общей фотографии, отмечает Сарган, Луценко отсутствует, хотя из состава совета не исключён.

«Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена», — написала Сарган.

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