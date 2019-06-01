Астрахань, 1 июня, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Международному аэропорту Астрахань в Нариманово присвоено имя художника Бориса Михайловича Кустодиева. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ 31 мая подписал президент России Владимир Путин.

Борис Кустодиев. Автопортрет (фрагмент). 1912

Ряду российских аэропортов были присвоены имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Их выбирали с помощью интернет-голосования в рамках проекта «Великие имена России». Голосование проходило в несколько этапов, и жители Астраханской области выбирали между Борисом Кустодиевым, Пётром Первым, лётчиком Николаем Скомороховым и поэтом Велимиром Хлебниковым. В итоге астраханцы выбрали Бориса Кустодиева — за него проголосовали 21 тысяч 523 человека.

Борис Кустодиев родился в 1878 году в Астрахани. В областном центре ему установлен памятник, там же находится его дом-музей. Также именем Кустодиева названа улица в Астрахани. Сам художник признавал, что у него «душа-то по природе астраханка».