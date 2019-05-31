Порт-оф-Спейн, 1 июня, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Авиалайнер Boeing 737−200 венесуэльской компании Venezolana совершил аварийную посадку в аэропорту Пиарко в Тринидаде и Тобаго после взрыва в одном из двигателей, сообщает портал Transponder1200 .

Wikimedia.org Самолет авиакомпании Venezolana

Сообщается, что авиалайнер направлялся из Пиарко в столицу Венесуэлы Каракас, однако во время взлета в левом двигателе самолета произошел взрыв и пожар. Пилот принял решение развернуть самолет и аварийно сесть в аэропорту вылета. Отмечается, что экстренная посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа» совершил незапланированную посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Сообщалось, что пилот принял решение посадить самолет из-за неубранных шасси. Экстренная посадка прошла успешна, никто не пострадал.