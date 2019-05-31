София, 1 июня, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Трое детей пострадали в результате взрыва гранаты полицейских на стадионе болгарского города Силистра, сообщает портал Novinite.

(сс) DerManuW Скорая помощь

На стадионе проводилось мероприятие в рамках детской программы «Hello, holiday», где сотрудники полиции демонстрировали захват преступника — именно во время этого выступления и применялась граната.

В результате разрыва гранаты пострадали трое шестилетних детей, которые находились в 50 метрах от выступления. Из них двое мальчиков получили ожоги стоп, им оказали медицинскую помощь на месте. Девочка получила ожог от 10 до 20% тела, ее госпитализировали. По факту произошедшего начато предварительное расследование.