Мехико, 1 июня, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Встреча по урегулированию мексиканско-американского торгового спора состоится в Вашингтоне 5 июня, сообщил 1 июня министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в Twitter.

Капитолий. Вашингтон

«Сообщаю, что саммит по урегулированию спора США с нашей страной состоится в среду в Вашингтоне. [Госсекретарь Штатов] Майк Помпео возглавляет делегацию США», — написал Эбрард.

Мексиканский министр подчеркнул, что Мехико на переговорах будет защищать достоинство своей страны.

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Напомним, мексиканско-американские переговоры инициированы Мехико в ответ на решение американских властей ввести пятипроцентные пошлины на товары из Мексики. Вашингтон объяснил, что таким образом намерен повлиять на миграционный кризис, борясь с наплывом мигрантов через мексиканскую границу.

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