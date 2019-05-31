Москва, 1 июня, 2019, 01:06 — ИА Регнум. В пятницу, 31 мая, Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества определил проходные баллы для победы в первом конкурсе 2019 года и таким образом сформировал перечень победителей.

Президентскиегранты.рф В первом конкурсе 2019 года 1644 некоммерческие организации получат президентские гранты на общую сумму 3,3 млрд рублей

Заседание Координационного комитета прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Для победы в конкурсе проекты, запрашивающие грант не более 500 тысяч рублей, должны были набрать минимум 60 баллов.

Заявки, претендующие на грант от 500 тысяч до 3 млн рублей, — 65 баллов.

68 баллов необходимо было набрать инициативам, запрашивающим сумму свыше трех и не более 10 млн рублей.

Проекты, претендующие на грант свыше 10 млн рублей, долгосрочные проекты и проекты по направлению «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» — 70 баллов.

В результате в перечень победителей вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. По итогам этого конкурса между ними распределено 3,3 млрд рублей.

Средняя сумма гранта — 2 млн рублей.

Доля региональных проектов среди победителей по-прежнему составляет 87%, столичных и федеральных — суммарно 13%.

В этот раз гранты получат 376 инициатив из малых городов и сельской местности на общую сумму 375 млн рублей.

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В числе победителей этого конкурса 28 некоммерческих организаций, которые смогли выиграть только с пятой попытки. Эти НКО участвовали в четырех предыдущих конкурсах президентских грантов в 2017—2018 годах и ни разу не побеждали. Но, завершив специальное обучение при поддержке Фонда президентских грантов, смогли добиться успеха.

440 организаций победили с первого раза. Ранее они не участвовали в конкурсах 2017−2018 годов.

Самыми большими по числу победителей стали направления: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 271 проект (16% от общего числа поддержанных проектов); поддержка проектов в области культуры и искусства — 217 проектов (13% от общего числа поддержанных проектов); сохранение исторической памяти — 193 проекта (12% от общего числа поддержанных проектов).

Проекты в области культуры и искусства впервые вошли в лидирующую тройку грантовых направлений. Сумма поддержки проектов в области культуры и искусства составляет рекордные 478 миллионов рублей.

Самый большой грант — в размере 66 миллионов рублей — выделен на фестиваль детского творчества «Добрая волна» который пройдет во всех регионах страны, и направлен на работу с детьми, имеющими ограничения по здоровью.

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Самый маленький грант — меньше, чем 72 тысячи рублей, получила общественная организация из Новосибирской области, заявка которой — поддержка молодежных инициатив по проекту «Танцевальное лето».

Проект предполагает, что дети во время школьных каникул смогут заниматься танцами на главной площади города.

Отметим, уже с 10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля.

Подать заявки на первый конкурс 2020 года можно будет с 14 октября по 25 ноября 2019 года.

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