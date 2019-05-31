Москва, 1 июня, 2019, 01:32 — ИА Регнум. В районе Люблино на юго-востоке Москвы произошёл конфликт между местными жителями, протестующими против строительства многоэтажного дома, и неизвестными гражданами, предположительно сотрудниками охранного предприятия. Прямую трансляцию 1 июня ведёт канал «Рупор Москвы».

Андрей Черкасский ИА Крассная Весна Полиция

Ранее жители района собрались возле строительной площадки, где вечером 31 мая возобновились работы. Они выстроились «живой цепью», пытаясь преградить заезд техники.

Во время конфликта грузовой автомобиль встал впритык к протестующим, и граждан, применяя физическую силу, пытались оттеснить в сторону. Однако эти попытки не увенчались успехом. В одном из эпизодов участники противостояния схватили с двух сторон секцию забора и выталкивали друг друга с места, где может проехать техника.

Сотрудники полиции посадили в служебный автомобиль общественного деятеля Дмитрия Сараева и увезли.

Спустя некоторое время на место прибыли дополнительные силы полиции.