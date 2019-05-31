Пекин, 1 июня, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Китайская стена

Согласно заявлению, Китай намерен создать список неблагонадежных субъектов, блокирующих деятельность китайских компаний в некоммерческих целях. По мнению ведомства, это «серьезным образом подрывает законные интересы» китайского бизнеса, а также существующие рыночные принципы в мире. Конкретные меры по созданию этого «черного списка» министерство пообещало опубликовать позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Китае вступили в силу повышенные пошлины на импорт ряда товаров из США на общую сумму $60 млрд. Эта мера стала ответом Китая на решение американский властей установить 25-процентную пошлину на китайский импорт общим объемом около $200 млрд.