Москва, 1 июня, 2019, 00:32 — ИА Регнум. В районе Люблино Москвы жители выстроились шеренгой возле места строительных работ, чтобы помешать проезду техники. Об этом 1 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист Дмитрий Сараев.

ИА REGNUM Перерыв

«Началось противостояние. С одной стороны стоят чоповцы, забор, с другой стороны люди построились живой цепью на тротуаре, чтобы техника не прошла. Предполагаем, что чоповцы будут разгонять людей», — сообщил Сараев.

По его словам, «цепь» состоит из 50−60 местных жителей. Граждане настроены решительно. Жильцов соседних домов возмущает, что на месте сквера планируют построить многоквартирный дом и для этих целей уже вырубили несколько сотен деревьев, отметил общественник.

«Сейчас ведут земляные работы прямо над туннелем метрополитена», — заявил Сараев.

Местным жителям противостоят около 20 сотрудников охранного предприятия. Также на месте присутствует полиция, она пока не вмешивается в конфликт.