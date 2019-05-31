Москва, 1 июня, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Завершился проект «Моя родная школа», инициированный клубом Лидеров России «Эльбрус». В рамках проекта финалисты и победители конкурса управленцев «Лид мастер-классов в своих родных школах в 40 регионах России еры России» провели 90 мастер-классов в своих родных школах в 40 регионах России — от Калининграда до Владивостока.

Rsv.ru Завершился проект клуба Лидеров России «Эльбрус» «Моя родная школа»

Напомним, что «Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

Проект стартовал 20 апреля 2019 года и продолжался по 18 мая.

На мастер-классах «Моя родная школа. На пороге будущего» финалисты и победители конкурса «Лидеры России» делились со старшеклассниками секретами построения карьеры.

Среди победителей конкурса «Лидеры России», которые провели мастер-классы для школьников: Татьяна Дьяконова, помощник министра экономического развития РФ; Дмитрий Волков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Илья Торосов, заместитель министра экономического развития РФ; Юлия Аблец, глава комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Помимо «Лидеров России» («Эльбрус») к проекту «Моя родная школа» присоединились и наставники конкурса «Лидеры России»: министр экономического развития РФ Максим Орешкин и руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

По завершении мастер-классов был объявлен конкурс видео «Я и моя школа через 10 лет…», в котором приняли участие 40 школ из разных регионов России.

Победителями конкурса стали 104 участника, имена которых будут названы в ближайшее время. Каждый из них сможет пройти тестирование «Карьерный потенциал», которое поможет узнать о своих сильных и слабых сторонах, а также над чем стоит поработать и как воспользоваться полученными знаниями для успешной учебы и карьеры.

После тестирования у школьников будет возможность получить персональную консультацию от эксперта в области профориентации и карьеры и задать любые вопросы о дальнейшем профессиональном развитии.

«Невероятные эмоции участников и живой неподдельный интерес школьников — это то, чем запомнится проект «Моя родная школа». Пожалуй, самое часто упоминаемое слово в обратной связи — это «полезно». Взрослые успешные люди пришли к детям не поучать их, не просто рассказывать о своей жизни — они пришли ответить на самые важные для старшеклассников вопросы и познакомить их с реально работающими инструментами профессионалов. Это оказалось полезно и для самих Лидеров России: проект помог им вернуться в точку отсчёта, к истоку, вспомнить свои детские мечты и стремления и по-новому взглянуть на свои приоритеты», — рассказала журналистам победитель конкурса «Лидеры России», автор проекта «Моя родная школа» Вероника Прищепа.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, проект «Моя родная школа» реализуется при поддержке «Российского движения школьников».

Инициированный клубом Лидеров России «Эльбрус», он направлен на то, чтобы помочь школьникам определиться с вектором собственного развития после получения аттестата.

В рамках проекта опытные профессионалы в интерактивном формате делятся опытом и знаниями, рассказывают о своих ошибках и достижениях, чтобы мотивировать учащихся на личностный рост и самореализацию.