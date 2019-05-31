Москва, 1 июня, 2019, 00:21 — ИА Регнум. В районе Люблино Москвы вечером 31 мая начались строительные работы, несмотря на протесты горожан, сообщила корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Анжела.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам женщины, у места строительства собрались десятки человек, не согласных с ведением работ. Также неподалёку находятся сотрудники полиции, которые, по всей видимости, готовятся предотвратить возможный конфликт между горожанами и представителями застройщика.

Москвичам известно о планах по строительству в этом месте жилого многоквартирного дома. Строительство здания, по словам собеседницы, сулит ряд негативных последствий. Одно из них — подъездные пути, которые могут повредить зелёную зону.

Около двух недель назад застройщик пытался приступить к работам, но встретил жёсткое сопротивление местных жителей. Сейчас на месте дежурят представители полиции.

«Прямо над линией метрополитена идут строительные работы. И работы ведут в сторону парка. Огородили газон до пешеходного перехода, здесь снимают верхний слой газона. Вокруг забора стоят рабочие и охранники. Приехало большое количество строителей. Строительные работы ведутся без информационного щита и строительный план нам не предъявили. Представители метрополитена сказали, что стройка согласована», — отметила гражданка.

По её словам, уже сейчас вырублено много деревьев и уничтожены зелёные насаждения. Это обстоятельство особенно беспокоит жителей.

«На публичных слушаниях нас не было, они прошли тайно. Нас огорошили, что будут строить огромный дом. Уменьшается размер парка возле метро «Люблино». Он и так маленький, его перевели в разряд сквера, чтобы сделать по дорогу. Становится меньше зелёных насаждений, детских площадок», — пояснила москвичка.

Она рассказала, что местным жителям пришлось столкнуться с «враньём властей», с которыми нет нормального диалога.