Москва, 31 мая, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Cбой графика движения поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена 21 мая произошел из-за технической неисправности контактного рельса, а подобный инцидент 23 мая случился из-за неисправности вагона, сообщает 31 мая пресс-служба Московского метрополитена в своём аккаунте в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты

Пресс-служба отмечает, что такие выводы были сделаны по итогам анализа причин обеих остановок, произошедших на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях метрополитена Москвы.

«Инциденты, нетипичные для метро, и не угрожали безопасности пассажиров», — указано в сообщении.

По итогам расследования ужесточены регламенты проверок исправности техники, наложен штраф на производителя вагонов, а также сделаны дисциплинарные выводы.