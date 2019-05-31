Москва, 31 мая, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Онлайн-издание «EU Reporter» видит в лице президента России Владимира Путина символ «консервативного сопротивления» и считает, что без учета этого фактора нельзя объяснить успех несистемных правых партий на недавних выборах в Европарламент.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Прямое цитирование.

«Да, эти партии предлагали снять санкции против РФ и открыть дорогу газу из России. Но за «диалог с Газпромом» высказывается и фрау Меркель. Избирателей привлекло и еще кое-что, а именно ценности.

Выборы в Европарламент завершились, и возникает вопрос: как их результаты изменят облик Европейского парламента? Тот факт, что многие центристы и социал-демократы (со своими умеренными взглядами и программами), которые ранее преобладали в парламенте, утратили свои позиции и уже не представляют парламентское большинство, указывает на грядущие реальные перемены. А вот партии евроскептиков и правые популисты год от года пользуются все большей поддержкой простых европейцев, и на этих выборах они увеличили свое представительство на 30 с лишним мест. За ними следуют альтернативные силы, такие как защитники окружающей среды, которые на предыдущих выборах пришли шестыми, а на нынешних вошли в первую четверку ведущих политических организаций Европы. Явка избирателей тоже была рекордной, составив свыше 50 процентов, и в этих условиях Европарламент по своему составу получился очень неоднородным.

Причины такого положения дел вполне понятны. Выборы состоялись в момент, когда заинтересованность избирателей сменилась их недовольством — из-за ослабления стабильности и снижения благосостояния. Хаос институтов власти, провал миграционной политики, неэффективная в большинстве стран-членов макроэкономическая модель — все это породило глубокие трещины в европейской солидарности и ослабило уверенность в будущем. В связи с этим опасно возросла популярность «новых правых». А нам не надо напоминать о том, что случилось, когда аналогичные тенденции и крах либеральной модели в 1920-х и 1930-х годах довели мир до острого конфликта. Идя против господствующего течения, эти «новые правые» политические силы подхватили тему о «понимании Путина», которую без умысла вручили им другие европейские политики.

Достаточно сказать, что уходящий Европарламент всегда находился на переднем крае антироссийской риторики по поводу Крыма и Украины, по поводу поддержки Асада и пока еще не доказанного российского вмешательства в американские и европейские выборы. Упорно защищая европейских граждан от разрушительной информационной политики Кремля, Европарламент даже одобрил дополнительное финансирование Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom), которая должна учить европейских дипломатов искусству мониторинга российской пропаганды, а также выявлять «ненадежных» политиков, осмеливающихся воздерживаться от критики Путина.

Вот как все это получилось. «Европейский альянс народов и наций» во главе с его неформальным лидером, заместителем премьера Италии Маттео Сальвини, созданный специально для выборов (убедительная победа в Италии с 34 процентами голосов), его политические союзники из Национального фронта Марин Ле Пен (победа во Франции с 23 процентами голосов), Партия Брексита британского евроскептика Найджела Фараджа (Победа в Великобритании с 31 процентом голосов), венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его партия Венгерский гражданский союз (убедительная победа, 56 процентов голосов), австрийская и голландская Партии свободы, все более популярная «Альтернатива для Германии», поддержанная националистами из Бельгии, Дании и Финляндии — все эти силы могут теперь объединиться и сплотиться под знаменами «идеологической революции» в самом сердце Европы», — пишет «EU Reporter».

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