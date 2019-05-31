Москва, 31 мая, 2019, 23:22 — ИА Регнум. В Антиохийском патриархате не исключают, что константинопольский патриарх Варфоломей может быть низложен на Всеправославном соборе, даже если он не примет в нём участия. Об этом в интервью РИА Новости заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

Massimo Finizio Патриарх Варфоломей I

«Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно», — сказал епископ.

Кайс напомнил, что обычно Всеправославный собор собирается именно константинопольским патриархом по запросу одной из поместных Церквей. При этом каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по вопросу созыва Собора.

Однако это не общее непреложное правило. Есть другая возможность, и она никак не ограничена. Так, любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор.

При этом Кайс подчеркнул, что Антиохийская церковь не хочет какого-то радикального решения вопроса и всячески выступает за то, чтобы в Церкви был мир.

Константинопольский патриарх вполне может пересмотреть свое решение по Украине и способствовать мирному разрешению церковного кризиса на Украине таким образом, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь.