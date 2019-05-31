Москва, 31 мая, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков не признает вину в убийстве 39-летней Евгении Исаенковой, которая была заместителем главы Общественной палаты района. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Эдвард Мунк. Убийца на дороге. 1919

Она рассказала, что Кулаков своей вины в убийстве женщины не признает. Он утверждает, что последний раз видел погибшую в апреле 2019 года.

«Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей последний раз в конце апреля. Однако на жертве и её вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого», — рассказала представитель СК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Раменского района Московской области был задержан следствием по подозрению в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 2 мая глава района убил 39-летнюю Исаенкову, с которой имел личные неприязненные отношения, после чего скрылся с места происшествия. 29 мая Кулаков досрочно сложил свои полномочия главы района. По данным местных СМИ, у Кулакова могла быть любовная связь с жертвой.