Дамаск, 31 мая, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Сирийский МИД выступил с осуждением официального заявления экстренного саммита арабских стран в Саудовской Аравии о «вмешательстве Ирана» во внутренние дела Сирии, 31 мая передаёт агентство Associated Press.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики сборной Ирана

Согласно заявлению МИД Сирии, присутствие вооруженных сил Ирана в стране является законным, оно «осуществляется по просьбе сирийского правительства», а также «вносит вклад в поддержку усилий Сирии по борьбе с терроризмом».

МИД Сирии советует участникам саммита обратить внимание на другие страны региона и мира, которые находятся на сирийской территории «нелегитимно», причем некоторые из них оказывают «различную поддержку террористическим группам».

Читайте также: Король Саудовской Аравии обвинил Иран в создании ядерного оружия