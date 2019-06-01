Воронеж, 1 июня, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Девятый международный Платоновский фестиваль искусств открывается в Воронеже сегодня, 1 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. В этом году фестиваль рассчитан на 16 дней — он закроется 16 июня.

Http://platonovfest.com Спектакль театра La Verita. 2018 год

В фестивале принимают участие представители 17 стран — Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Кабо-Верде, Литвы, Португалии, России, США, Франции, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореия. Традиционно программа состоит из 4 направлений: «Театр», «Музыка», «Выставки», «Литература». В связи со 120-летием со дня рождения Андрея Платонова особое место в программе занимает непосредственно «Платоновская программа», в которую включаются спектакли, созданные на основе произведений писателя, а также произведения искусства, созвучные духу и эпохе Андрея Платонова.

Открытие IX Международного Платоновского фестиваля искусств состоится 1 июня на Адмиралтейской площади Воронежа — в новом формате. Известный высотный театр «Grupo Puja !» (Испания) откроет фестиваль постановкой «Космос»: в представлении сочетаются театр, живая музыка, цирк и танец. Кроме того, запланирован фейерверк.

1 июня воронежцев ожидает ещё ряд мероприятий. Так, в театре драмы имени Алексея Кольцова Малый драматический театр — Театр Европы (Санкт-Петербург) представит постановку Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» по прозе Федора Абрамова. Также 1 июня состоится открытие выставки «Круг художников», на которой будет представлена живопись и графика из собрания Государственного Русского музея, и выставка «Мишель Сима. Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены» — фотографии из собрания московского Мультимедиа Арт Музея и музея «Московский дом фотографии». Кроме того, на Советской площади откроется инсталляция Артёма Стефанова «Платонов смотрит на нас». В Театре оперы и балета Национальный хореографический центр Кретея и Валь-де-Марна / Компания Käfig (Франция, Кретей) представят впервые в России спектакль «Вертикаль».