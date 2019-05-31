Порт-Морсби, 31 мая, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке острова Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает Геологическая служба США (USGS).

News.tj Землетрясение

Землетрясение было зафиксировано в 17:50 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков находился в 112 километрах к северо-востоку от города Копопо. Очаг землетрясения находился на глубине 24,4 километра.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.