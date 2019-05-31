Исламабад, 31 мая, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Пакистанский суд вынес приговор троим участникам кашмирской группировки «Джаиш-э-Мохаммед» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 31 мая передаёт агентство Associated Press.

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Трое исламистов были признаны виновными в финансировании терроризма и получили по пять лет тюремного заключения.

Группировка «Джаиш-э-Мохаммед» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается ответственной за теракт 14 февраля в Кашмире, жертвами которого стали 40 индийских военных.

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