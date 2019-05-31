Мехико, 31 мая, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал власти Соединённых Штатов «изменить отношение» к Мексике и «исправить ситуацию» после угроз президента США Дональда Трампа, 31 мая передаёт агентство Reuters.

Eneas De Troya Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Мы преодолеем такое отношение правительства США, они исправят ситуацию. Мексиканский народ не заслуживает того, чтобы с ним так обращались», — заявил президент Мексики на пресс-конференции в Мехико.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Трамп заявил, что Мексика не борется с нелегальной миграцией в США, и поэтому он намерен ввести 5%-ные пошлины на все мексиканские товары.

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