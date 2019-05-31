Тверь, 31 мая, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Динамо» (Тверь) восстановлен в в высшей хоккейный лиге, и новый сезон встретит в ВХЛ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам совещания директоров клубов ВХЛ, которое состоялось 31 мая в Сочи. На совещании. В частности. рассматривались заявки от команд на вступление в лигу.

Region.tver.ru «Динамо» (Тверь) будет играть в высшей хоккейной лиге

«Для Тверской области это один из приоритетных спортивных проектов. Очень важно работать с молодежью, воспитывать кадры. Для этого у нас есть все необходимые условия», — отметил ранее на встрече с генеральным директором хоккейного клуба «Динамо-Москва» Евгением Кровопусковым губернатор Игорь Руденя.

Сегодня стало известно, что тверской хоккейный клуб вернется в ВХЛ.

«Рад сообщить вам о восстановлении фарм-клуба «Динамо» в Высшей хоккейной лиге. От руководства клуба и себя лично хочу поздравить всех болельщиков и жителей Твери с возвращением большого хоккея в старинный город», — отметил Евгений Кривопусков.

Напомним, сегодня юных хоккеистов в Тверской области готовят муниципальные спортшколы в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. В регионе хоккеем в областных спортивных школах занимаются более тысячи человек, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает 31 тренера по хоккею. В регионе также создана молодежная команда «Тверичи», в которую входят воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.