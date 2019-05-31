Воронеж, 31 мая, 2019, 20:21 — ИА Регнум. В Воронеже выдержаны стандарты комфортной городской среды, которые сегодня закладываются по всей России. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил заместитель председательства РФ Виталий Мутко, прибывший 31 мая в Воронеж.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Воронеж посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко

Вместе с губернатором Александром Гусевым вице-премьер побывал в новом городском квартале «Троицкий» в Северном микрорайоне, который объединят жилой массив Олимпийский, ЖК «Русский авангард» и ЖК «Россия. Пять столиц». Микрорайон, занимающий 29 га, рассчитан на 16 тысяч жителей. В квартале планируют создать творческие лаборатории, домовой клуб, филиал школы искусств, центры детского и взрослого творчества, фитнес-клуб с бассейном. Евгений Хамин — глава группы компаний Хамина, которая является девелопером проекта, рассказал о том, что в квартале открыли кафе, аптеки, предприятия бытового обслуживания. Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест: пока это единственный в Воронеже детсад, где детей развивают и воспитывают через игру в профессии. Рядом ведется строительство школы на 1101 место.

«Микрорайон — на уровне стандартов, которые мы разработали и сейчас начинаем внедрять по всей стране. Нам не нужно жилье просто ради жилья, нам нужна комфортная для человека среда и стандарты. Эти стандарты сегодня в Воронеже, в микрорайоне «Олимпийский» выдержаны, и такие мы закладываем для всей России», — сказал Виталий Мутко.

«Мы вскоре начнем строить новую поликлинику в Северном микрорайне», — отметил губернатор Александр Гусев в ходе общения с жителями микрорайона.

В рамках визита Виталий Мутко побывал на строительной площадке парогазовой установки 223 МВт Воронежской ТЭЦ-1, которая позволит увеличить выработку электроэнергии теплоэлектроцентрали в полтора раза, повысить энергоэффективность производства и надежность электро‑ и теплоснабжения потребителей Воронежа. Стоимость проекта — 15 млрд рублей, завершить строительство планируют в конце текущего года. Также вице-премьер посетил завод объемно-блочного домостроения ООО «ВЫБОР — ОБД» на территории ИП «Масловский»: здесь работает технология, позволяющая в рекордные сроки возводить многоэтажные дома с отделкой — этаж за один день. Ежедневно завод выпускает более 60 блок-комнат, уже готовые блоки перевозят к месту монтажа, а затем собирают как конструктор. Производственная мощность объекта — 260 тыс. квадратных метров жилья в год. Виталий Мутко побывал в едином сервисном центре АО «Банк ДОМ. РФ» в центре Воронежа. Проект стартовал в мае 2018 года, к концу года число сотрудников достигло почти 500 человек. В 2019 году планируется увеличить численность до 1500 сотрудников. В единый сервисный центр переведены такие функции, как банковское, операционное и кассовое сопровождение, поддержка ипотечного бизнеса, контакт-центр, ИТ, финансы. Вице-премьер дал высокую оценку центру как площадке для молодых квалифицированных кадров.

«В регионе создаются новые рабочие места с различным уровнем квалификации. Это стимулирует молодых специалистов и уже состоявшихся профессионалов оставаться в своем регионе и строить карьеру в Воронеже. Многие приезжают для работы в центре и из других регионов. Сейчас в команде ДОМ. РФ современные молодые менеджеры, это радует. Ваше будущее — это жизнь страны», — отметил Виталий Мутко.